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В столице Чехии Праге 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял  прошлого года. О дате демонтажа заранее не сообщали, пишет Радио Свобода.

Представитель Праги-6 заявил, что демонтаж памятника был запланирован давно, а именно сейчас его реализовали потому, что наконец решили процедурные вопросы.

Памятник будет перенесен в депозитарий и впоследствии станет частью экспозиции Музея памяти XX века, который создается в чешской столице.

На месте же, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году.

Решение властей Праги перенести монумент вызвали осуждение со стороны российских чиновников.

Как сообщал ForUm, в 2019 году Районная администрация Праги-6 просило посольство России забрать памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который неоднократно оскверняли.
ForUm

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