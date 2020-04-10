В Главном следственном управлении следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично) в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

Об этом сообщается на сайте следкома.

«Памятник дважды герою Советского Союза маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу был открыт 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге как историческое напоминание о спасении города от полного разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года», - говорится в сообщении.

3 апреля 2020 года «в преддверии празднования Дня Победы над фашистской Германией памятник Ивану Коневу был осквернен».

Группой людей статуя Маршала Конева снята с постамента при помощи крана и канатов, также сбиты памятные надписи.

Как полагает следствие, «подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был демонтирован 3 апреля. Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в прошлом году.

6 апреля Чешское посольство в Москве заявило о нападении группы лиц на его здание.