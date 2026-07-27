Румунія оголосила російського дипломата персоною нон грата через інциденти з дронами

Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії в Бухаресті після серії інцидентів із безпілотниками, що сталися в період із 24 до 26 липня.

Про це повідомляє Digi24.

За даними румунської влади, протягом трьох днів три безпілотники незаконно увійшли в повітряний простір країни. Усі вони були збиті силами протиповітряної оборони.

Прокуратура, яка розслідує інциденти, встановила, що компоненти збитих безпілотників мають російське походження.

Під час зустрічі російському послу продемонстрували уламки одного з дронів і вручили офіційну ноту протесту. У румунському МЗС наголосили, що порушення повітряного простору країни, яка є членом НАТО та Європейського Союзу, є неприйнятним.

Крім цього, Бухарест оголосив одного зі співробітників посольства Росії персоною нон грата. Дипломат повинен залишити територію Румунії протягом п'яти днів.

Також Міністерство закордонних справ відкликало посла Румунії в Росії до Бухареста для проведення консультацій.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що подальші дії Румунія координуватиме зі своїми союзниками та партнерами в НАТО і Європейському Союзі.

26 липня президент Румунії Нікушор Дан повідомив про чергове збиття безпілотника над територією країни. Це вже третій подібний випадок за останні кілька днів.