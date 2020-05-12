В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины объяснили, что предложение строительства мощных дата-центров для майнинга криптовалюты неподалеку от атомных электростанций — это мировой тренд.
Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, передает hromadske.
«Это — мировой тренд, поэтому, я думаю, что Украина тоже должна учитывать мировые тенденции», — заявила руководительница Минэнерго.
По ее словам, дата-центры для майнинга криптовалюты предоставили бы атомным электростанциям возможность гарантированного сбыта электроэнергии, потому что сейчас в некоторых регионах Украины наблюдается профицит электроэнергии.
«Если говорить конкретно о Запорожской атомной станции — она строилась в мощном промышленном центре для обеспечения больших, энергоемких предприятий. Вы помните, был такой Запорожский алюминиевый комбинат. Так сложилось, что ряд предприятий в регионе по той или иной причине были остановлены. К тому же на юге страны в последние годы было введено в эксплуатацию большое количество солнечных батарей и ветроэлектростанций. В результате мы имеем профицит мощности в регионе», - добавила Буславец.
Напомним, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.
Минэнерго предложило излишки атомной электроэнергии направить на майнинг криптовалют.
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