Работники аппарата директора по экономической и информационной безопасности Укрзализныци вместе с правоохранителями обнаружили центр по майнингу криптовалют, работавший на электроэнергии компании. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе компании.

Так, сотрудники «Укрзализныци» зафиксировали факт хищения электроэнергии, о чем сообщили Службе безопасности Украины. В ходе проведения следственно-оперативных действий на территории одного из нежилых помещений в городе Одесса ликвидирован подпольный центр по майнингу криптовалют, нелегально использовавший электроэнергию компании.

В ходе обысков в складских помещениях правонарушителей обнаружено и изъято более 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют, документация с доказательствами противоправной деятельности.

Размеры ущерба, нанесенного АО «Укрзализныця» в результате деятельности майнинг-центра криптовалют, будут установлены в рамках проведения процессуальных действий.

По указанному факту также инициирована служебная проверка.

Напомним, в 2019 году была обнаружена майнинговая ферма криптовалюты в одном из подразделений Львовской железной дороги. Злоумышленники также нелегально использовали электроэнергию компании.