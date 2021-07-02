Служба безопасности Украины разоблачила «добытчиков» криптовалюты, которые незаконно подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине, сообщает пресс-центр СБУ.

Таким образом злоумышленники не только похищали электрическую энергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона. От этой подстанции получают электропитание такие объекты как: КНП «Нежинская станция скорой медицинской помощи», КП «Нижинводоканал» и другие.

За два месяца «работы» злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн грн.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Дельцы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.

Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу учета системы. Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населения и предприятий.

В ходе обыска правоохранители изъяли:

более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюта;

специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.