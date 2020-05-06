Имея профицит атомной генерации, можно использовать избыточную электроэнергию для майнинга криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба Министерство энергетики и окружающей среды.

«Можем реально трансформировать «пассив» в «актив». Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалют. Это не только позволяет сохранить гарантированную нагрузку на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка», – говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, среди таких решений в министерстве рассматривают, в частности, создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.

«В Энергоатоме был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД. В перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных президентом Украины Владимиром Зеленским», – сказано в сообщении.

Ранее народный депутат из фракции «Слуга народа» Гео Лерос заявил, что исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Богуславец из-за производства избыточной электроэнергии поручила Энергоатому уменьшить закупки ядерного топлива для атомных электростанций и рассмотреть возможность майнинга криптовалюты, чтобы найти дополнительные рынки сбыта.

Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.