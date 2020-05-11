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Мощности генерации атомных электростанций в воскресенье, 10 мая, упали до исторического минимума 7,41 тыс МВт. Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС 13,84 тыс МВт. Об этом свидетельствуют данные ГП «Укрэнерго», пишут «Наші гроші».

В последние пять лет это самая низкая мощность АЭС в каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.

О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС свидетельствуют данные и по потреблению по каждой второй субботы мая в последние годы.

Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате мировой эпидемии коронавируса

Ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець сообщила, что при общем падении тепловая генерация снижается на меньший процент, чем АЭС.

«Меньший процент снижения тепловой генерации по сравнению с атомной связан только и исключительно с тем, что в условиях нехватки традиционной маневренной генерации ГЭС, именно теплоэлектростанции будут вынуждены обеспечивать необходимые резервы маневровой мощности в энергосистеме», - сказала Буславець на круглом столе «Преодоление кризисных явлений в украинской энергетике ».

Напомним, Буславець ранее лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова.

ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в связи с ограничением выработки электроэнергии на АЭС.

Минэнерго предложило излишки атомной электроэнергии направить на майнинг криптовалют.
ForUm

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