Президент Литовской Республики Гитанас Науседа призвал Украину поддержать позицию стран Балтии относительно белорусской атомной электростанции. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УНИАН.

Науседа подчеркнул: «Строитель электростанции - Россия - не только подверг риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния».

Он подчеркнул, что «растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины».

Так, он призвал Украину поддержать позицию стран Балтии относительно белорусской атомной электростанции.

«Хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии в отношении белорусской атомной электростанции и не покупать электроэнергию, произведенную в Островке», - подчеркнул Науседа.

Он также добавил, что Литва с большими надеждами смотрит на проект синхронизации стран Балтии с электрическими сетями континентальной Европы.

«С точки зрения Литвы, каждому государству нашего региона, которое пытается уменьшить влияние России, необходимо укреплять энергетическую независимость», - сказал президент.

Он отметил, что своевременные инвестиции позволили Литве «уменьшить прямую угрозу, которую несут такие новые российские энергетические проекты, как трубопровод Nord Stream 2».

«Поэтому радуемся, слыша, что и Украина намерена отправиться путем синхронизации электрических сетей с континентальной Европой», - подытожил Науседа.