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Чернобыльская зона отчуждения получила официальный логотип. Его разрабатывало украинское креативное агентство, известный проект которой – брендинг Ukraine Now.

Бренд был представлен 19 февраля в Киеве с участием заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения Максима Шевчука, первого заместителя Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдана Боруховского и председателя Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськива, передает Укринформ.

 «Чернобыльская зона является уникальным явлением на нашей планете, и мы должны немного изменить основные нарративы, используемые при ее упоминании. Да, это - зона отчуждения. Но это - зона развития. Зона охраны и памяти, но и зона будущего», - отметил во время презентации Боруховский.

За основу логотипа, который разработало креативное агентство Вanda при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения и Государственного агентства развития туризма, взята форма поверхности реактора, с которого все началось.

Это отправная точка существования лого, будто это логотип Чорнобыля86. И с каждым годом изображение меняется и постепенно исчезает. Конечная точка существования лого - 2064 год, когда Чернобыльская электростанция ​​будет полностью выведена из эксплуатации.

Это событие закрывает данный цикл истории Зоны и открывает простор для нового - в том числе других визуальных решений.

Banda Agency - украинское креативное агентство, действующее с 2011 года. Среди известных проектов агентства - Новый брендинг Украины Ukraine Now, брендинг Евровидение 2017 Celebrate diversity, новый бренд ВДНХ.
ForUm

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