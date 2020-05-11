Уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий – 2,6%. Об этом шла речь во время селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

Президент также сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19. Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешней постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось. На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам.

Апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть, добавил Шмыгаль.

Также на совещании обсудили планы по смягчению карантина. При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными - во избежание вспышек COVID-19.

Как сообщал ForUm, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 15 648 случаев заболевания, из общего числа заболевших 408 человек умерли, 3 288 выздоровели.