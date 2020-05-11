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В Украине за минувшие сутки зафиксировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью  COVID-19, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки 17 ранее заболевших скончались, 228 выздоровели.  

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 15 648 случаев заболевания, из общего числа заболевших 408 человек умерли, 3 288 выздоровели. Таким образом, сейчас в Украине коронавирусом болеет 11 952 человека.

Напомним, 10 мая сообщалось о 522 новых случаях заболевания COVID-19, а 9 мая – о 515 новых заболевших.
ForUm

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