Во время военных учений иранский эсминец случайно открыл огонь по одному из своих военных кораблей, сообщает Украинская правда со ссылкой на иранские СМИ.

В Оманском заливе иранский эсминец случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 (Noor) в линкор, который также участвовал в учениях.

По данным местных СМИ, в инциденте погибло 40 военнослужащих, десятки пропали в море.

Al jazeera отмечает, что военно-морские силы Ирана регулярно проводят военные учения, чтобы оставаться полностью готовыми к любой чрезвычайной ситуации.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.