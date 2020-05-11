также в разделеМир
В Чехии на месте статуи Конева установили унитаз 23
Россия возмутилась постом Белого дома о Второй мировой войне 26
В Ухане снова растет количество больных COVID-19 40
Израиль открыл детские сады 29
Немцы вышли на протест против карантина 82
Более 100 тысяч человек вылечились от коронавируса в Италии 15
Более 200 тысяч человек заразились коронавирусом в России 32
В Китае за сутки зафиксировали 14 новых случаев коронавируса 18
Еврокомиссия предложила продлить ограничение на въезд в ЕС 22
Минск провел парад ко Дню Победы, несмотря на коронавирус 43
Личный помощник дочери президента США заразилась коронавирусом 22
Выборы президента Польши пройдут по почте 19
В Минске запретили акцию «Бессмертный полк» 39
В США заявили о выработке антител почти у всех переболевших COVID-19 41
Трампа каждый день будут проверять на COVID-19 17
ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с COVID-19 до $1,7 миллиарда 32
В Беларуси президентские выборы назначили на 9 августа 16
В Иране произошло землетрясение, есть жертвы 31

Во время военных учений иранский эсминец случайно открыл огонь по одному из своих военных кораблей, сообщает Украинская правда со ссылкой на иранские СМИ.

В Оманском заливе иранский эсминец случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 (Noor) в линкор, который также участвовал в учениях.

По данным местных СМИ, в инциденте погибло 40 военнослужащих, десятки пропали в море.

Al jazeera отмечает, что военно-морские силы Ирана регулярно проводят военные учения, чтобы оставаться полностью готовыми к любой чрезвычайной ситуации.

Как сообщал ForUm,  8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26