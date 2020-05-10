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В Украине количество людей с коронавирусом, которых госпитализировали, не превышает 15% от общего количества инфицированных.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что решение о госпитализации принимает врач, исходя из стандартов лечения, которые утвердил Минздрав.

«Решение принимается в том числе исходя из состояния течения болезни: есть, нет сопутствующих заболеваний. Если посмотреть на общее количество госпитализации и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%», — рассказал Степанов.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.
ForUm

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