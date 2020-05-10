В Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 41 человек, за сутки подтвердили два новых случая.
Об этом сообщает Командование Медицинских сил.
Всего в ВСУ от коронавируса уже выздоровели 54 человека, в то же время двое умерли от осложнений.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 311 человек. В то же время у 33 военнослужащих изоляция в ближайшие трое суток.
За минувшие сутки зарегистрировали два новых случая заболевания COVID-19: военнослужащий Криворожского гарнизона и работник ВСУ Винницкого гарнизона. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние удовлетворительное, болезнь проходит бессимптомно.
В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время