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В Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 41 человек, за сутки подтвердили два новых случая.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил.

Всего в ВСУ от коронавируса уже выздоровели 54 человека, в то же время двое умерли от осложнений.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 311 человек. В то же время у 33 военнослужащих изоляция в ближайшие трое суток.

За минувшие сутки зарегистрировали два новых случая заболевания COVID-19: военнослужащий Криворожского гарнизона и работник ВСУ Винницкого гарнизона. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние удовлетворительное, болезнь проходит бессимптомно.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.
ForUm

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