В немецких лабораториях изучают действие ряда украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применить для лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает Радио Свобода.

Так, по словам дипломата, Украине и Германии удалось договориться о том, как совместными усилиями бороться с пандемией коронавируса.

«Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии», — отметил Мельник.

На планете около 200 стран и территорий, где обнаружили вирус — среди них и Украина, которая занимает 35 место.

Количество случаев инфицирования коронавируса во всем мире по состоянию на вечер 9 мая превысило 4 млн 43 тыс. Из них более 2 млн 361 тыс. — активные. Более 277 тыс. пациентов умерли.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.