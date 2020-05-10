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На территории Украины в День победы 9 мая состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек. В полицию поступило более 90 сообщений о возможных нарушениях.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба полиции.

«Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдения карантинных требований при мероприятий. Работа каждого милиционера была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений. Впрочем, без нарушений не обошлось», — рассказал Клименко.

В целом по результатам отработок сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов.

Так, два производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) расследуются в Сумской и Луганской областях, еще два уголовных производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса — в Донецкой области и в Киеве.

В Сумской и Луганской областях установили факт использования запрещенной символики, в Донецкой — повредили автомобили участников автопробега, а в Киеве — нанесли телесные повреждения мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политпартий.

Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов больше касалось использования во время мероприятий «георгиевских ленточек» или нарушений правил карантина.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы.
ForUm

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