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Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы.

Напомним, вчера, в День памяти и примирения Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны в Меловом Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией.

В пресс-службе президента сообщили, что глава государства посетил мемориальный комплекс Украина — освободителям. Он возложил цветы к Вечному огню, а также установил лампадки возле скульптурной композиции — солдата, который снимает головной убор перед родной землей.

Уже к 9:00 утра Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область.

Глава государства посетил мемориальный комплекс «Холм славы» с могилами солдат, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских захватчиков во Второй мировой войне. Владимир Зеленский возложил цветы к вечному огню и почтил память погибших солдат.

В Украине чтят память жертв Второй мировой войны и 8, и 9 мая. 9 мая — День победы над нацизмом, который остался в наследие со времен Советского союза. 8 мая на государственном уровне начали отмечать в 2015 году с инициативы пятого президента Украины Петра Порошенко. В этот день во всей Европе отмечают День памяти и примирения.

В этом году массовые мероприятия 8 и 9 мая отменены в связи с карантином из-за коронавируса.
ForUm

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