также в разделеПолитика
Известную журналистку вызвали на допрос из-за запроса Дубинскому 18
Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии из Украины 13
МИД не видит никаких угроз в вызове грузинского посла в Тбилиси 13
Из-за назначения Саакашвили Грузия отзывает посла из Украины 49
Саакашвили рассказал, чем будет заниматься на новой должности 85
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ 84
Зеленский одобрил отмену штрафных баллов для водителей 71
Ермак: Переселенцы будут принимать участие в заседаниях ТКГ с 14 мая 99
Ермак назвал условия проведения выборов в ОРДЛО 36
Ермак: У Украины есть план «Б» по возвращению Донбасса 130
Немецкий политик: План Медведчука по Донбассу нуждается в поддержке 246
В Раде началось внеочередное заседание 23
Госдеп: Выборы на Донбассе в нынешних условиях невозможны 23
Президент грозит увольнением главам ОГА, где медикам не выплатили доплаты 42
Зеленский не поедет на парад к Лукашенко 42
Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака 685
Кернес: Шмыгаль не знает, что такое метро 78
Минздрав нашел «козла отпущения» в путанице с доплатами врачам 123

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский более двух лет назад подал документы на получение гражданства Румынии – воспользовавшись упрощенной процедурой, которая предполагает наличие румынских корней. Об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо».

«Сейчас нам неизвестно, получил ли Александр Дубинский паспорт гражданина Румынии. Но есть доказательства, что намерение такой он имел, и немало шагов в этом направлении сделал. Хотя в украинском законодательстве четко прописано, что добровольное приобретение паспорта другого государства является основанием для лишения украинского гражданства. Для народного депутата же потеря гражданства может стать причиной лишения мандата», - подчеркивают журналисты.

«Слідство.Інфо» получило в распоряжение документы, подтверждающие, что в декабре 2017 года Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии. В частности, предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении.

В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.

Отмечается, что при обычных обстоятельствах получить гражданство Румынии не так уж просто. Согласно закону, для этого надо либо проживать в стране не менее восьми лет, или не менее пяти лет состоять в браке с гражданином Румынии. А еще сдать экзамены на знание румынского языка и культуры.

Но есть и более короткий путь. Гораздо популярнее: по данным Национального агентства по вопросам гражданства Румынии, почти 97 тыс. заявок из ста подаются именно таким способом - по процедуре так называемого «возвращения гражданства». Надо только доказать, что ты имеешь румынские корни: то есть, что хотя бы кто-то из твоих предков до третьего колена (прабабушка или прадедушка) проживал на территории румынского государства и имел румынское гражданство. В первой половине XX века территория Румынии включала в себя, в частности, часть нынешних Черновицкой и Одесской областей Украины. Поэтому сотни тысяч местных имеют формальное право - впрочем, только по румынским, а не украинским законам – получить желаемый документ.

В то же время, как выяснили журналисты, в интернете есть множество объявлений, в которых за несколько тысяч евро и примерно два года гарантируют получение румынского паспорта.

По данным источника «Слидство.Инфо», для оформления документов на гражданство Дубинский воспользовался услугами компании из Черновцов. Такие услуги стоят 5-6 тысяч евро.

«Сейчас нам неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру по получению гражданства. Сам Александр Дубинский в комментарии «Слидству.Инфо» заверил, что не получал румынского гражданства. «У меня нет никакого другого гражданства, кроме украинского», - сказал он. А информацию о подаче документов на паспорт другой страны, которую ему озвучили журналисты, проигнорировал, завершив разговор эмоциональными выпадами в адрес редакции.

Напомним, Национальная полиция Украины вызвала главного редактора Slidstvo.Info Анну Бабинец на допрос 13 мая из-за запроса Дубинскому.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1577 грн.
35
Теги