Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский более двух лет назад подал документы на получение гражданства Румынии – воспользовавшись упрощенной процедурой, которая предполагает наличие румынских корней. Об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо».

«Сейчас нам неизвестно, получил ли Александр Дубинский паспорт гражданина Румынии. Но есть доказательства, что намерение такой он имел, и немало шагов в этом направлении сделал. Хотя в украинском законодательстве четко прописано, что добровольное приобретение паспорта другого государства является основанием для лишения украинского гражданства. Для народного депутата же потеря гражданства может стать причиной лишения мандата», - подчеркивают журналисты.

«Слідство.Інфо» получило в распоряжение документы, подтверждающие, что в декабре 2017 года Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии. В частности, предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении.

В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.

Отмечается, что при обычных обстоятельствах получить гражданство Румынии не так уж просто. Согласно закону, для этого надо либо проживать в стране не менее восьми лет, или не менее пяти лет состоять в браке с гражданином Румынии. А еще сдать экзамены на знание румынского языка и культуры.

Но есть и более короткий путь. Гораздо популярнее: по данным Национального агентства по вопросам гражданства Румынии, почти 97 тыс. заявок из ста подаются именно таким способом - по процедуре так называемого «возвращения гражданства». Надо только доказать, что ты имеешь румынские корни: то есть, что хотя бы кто-то из твоих предков до третьего колена (прабабушка или прадедушка) проживал на территории румынского государства и имел румынское гражданство. В первой половине XX века территория Румынии включала в себя, в частности, часть нынешних Черновицкой и Одесской областей Украины. Поэтому сотни тысяч местных имеют формальное право - впрочем, только по румынским, а не украинским законам – получить желаемый документ.

В то же время, как выяснили журналисты, в интернете есть множество объявлений, в которых за несколько тысяч евро и примерно два года гарантируют получение румынского паспорта.

По данным источника «Слидство.Инфо», для оформления документов на гражданство Дубинский воспользовался услугами компании из Черновцов. Такие услуги стоят 5-6 тысяч евро.

«Сейчас нам неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру по получению гражданства. Сам Александр Дубинский в комментарии «Слидству.Инфо» заверил, что не получал румынского гражданства. «У меня нет никакого другого гражданства, кроме украинского», - сказал он. А информацию о подаче документов на паспорт другой страны, которую ему озвучили журналисты, проигнорировал, завершив разговор эмоциональными выпадами в адрес редакции.

Напомним, Национальная полиция Украины вызвала главного редактора Slidstvo.Info Анну Бабинец на допрос 13 мая из-за запроса Дубинскому.