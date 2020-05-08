Международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) осуждает украинскую власть за преследование журналистов проекта партнера, сайта Slidstvo.Info. Об этом говорится в заявлении организации, передает Радио Свобода. OCCRP также призывает прекратить расследование и юридические притеснения коллег.

«OCCRP сегодня узнал, что Национальная полиция Украины вызвала главного редактора Slidstvo.Info Анну Бабинец на допрос 13 мая. Бабинец также является региональным редактором OCCRP», - указано в сообщении.

В международной организации отмечают, что вызов Бабинец является частью «осуществляемого МВД Украины досудебного расследования, основанного на необоснованных и ложных обвинениях журналистов Slidstvo.Info в «шпионаже», включая незаконный шпионаж за послом США в Украине Мари Йованович».

«Расследование было начато... после жалобы депутата парламента Украины Александра Дубинского, который был получателем одного из запросов на информацию», - сообщает OCCRP.

«За 17 лет, которые я работаю журналисткой, никогда не ходила на допрос в полицию за то, что написала запрос народному депутату. Но обязательно пойду – с юристом. Все снимем на видео и покажем, как Главное следственное управление расследует такие резонансные дела как запрос народному депутату Александру Дубинскому и допрашивает поэтому журналистов-расследователей», - отметила Бабинец, добавив, что агентство предоставит делу максимально широкую огласку как внутри страны, так и на международном уровне.

Наказание по статье 163 Уголовного кодекса Украины («Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер»), которая фигурирует в вызове на допрос, предусматривает лишение свободы от трех до семи лет . Журналисты Slidstvo.Info могут быть подвергнуты обыскам и изъятию конфиденциальных журналистских материалов в ходе досудебного расследования, информируют в OCCRP.

«Это дело является прямым нападением на свободу слова и демократию в Украине», - сказал соучредитель и издатель OCCRP Дрю Салливан.

В декабре 2019 году журналисты Slidstvo.Info прислали запросы 14 украинским чиновникам, политикам и агентствам, ища информацию о вопросах, представляющих общественный интерес и связанных с отношениями США и Украины. Среди получателей этих запросов были министр внутренних дел Арсен Аваков и депутат Александр Дубинский.