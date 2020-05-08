МИД Украины никогда не занимался вопросами выезда сезонных рабочих за границу. Министерство не принимало решений о запрете выезда трудовых мигрантов. Об этом в интервью LB.ua заявил глава украинского внешнеполитического ведомства – Дмитрий Кулеба.

«Трудовая миграция никогда не была чьей-то отдельной зоной ответственности, это был спонтанный, хаотичный процесс. Человек взял, нашел себе за границей работу, выехал, а затем вернулся. Теперь же, учитывая новые реалии, нужна система. И поэтому, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру Вадиму Пристайко эту систему отстроить», - обозначил министр.

По словам Кулебы, проблема трудовой миграции в период пандемии коронавируса приобрела статус логистической. Он пояснил, какую функцию в этом процессе будет выполнять украинский МИД.

«Какая роль МИД сейчас в этом вопросе? Мы собираем запросы от государств, которые нуждаются в сезонных работниках из Украины, и пересылаем всё это в офис вице-премьера, который вступает в диалог с этими странами и обсуждает условия трансфера», - отметил Кулеба.

Министр полагает, что «как только карантинные ограничения будут сняты, эта проблема, которая так неожиданно ворвалась в сферу политики, точно так же из неё естественно и исчезнет».

Напомним, ранее Кулеба заявил, что украинская власть из соображений безопасности своих граждан не будет способствовать организации массовых чартеров для трудовых мигрантов до улучшения ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Правительственный офис начал работу касательно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.