Правительственный офис начал работу касательно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы, сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Отмечается, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко уже провел ряд телефонных разговоров с чиновниками стран ЕС, которые позволят сформировать единый эффективный механизм работы.

«Премьер-министр Украины уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами про организованные поездки. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за границей», - заявил Пристайко.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская власть из соображений безопасности своих граждан не будет способствовать организации массовых чартеров для трудовых мигрантов до улучшения ситуации с пандемией коронавируса в мире.