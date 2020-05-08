В Украине в 2019 году замедлился рост цен, и показатель инфляции в 4,1% стал самым низким за последние шесть лет. Об этом сообщается в годовом отчете Национального банка Украины за 2019 год, передает УНИАН.

В отчете отмечается, что Украина быстро достигла цели по инфляции благодаря политике Национального банка и правительства. «Украина достигла цели по инфляции быстрее, чем ожидалось, даже несмотря на год двойных выборов, которые обычно из-за политической неопределенности негативно сказываются на экономических показателях страны. Этому способствовали последовательная монетарная политика Национального банка в сочетании с взвешенной фискальной политикой правительства», - говорится в релизе по данным отчета.

В отчете приведены данные и по международным резервам Украины. Так, за 2019 год резервы увеличились до 25,3 миллиарда долларов США, благоприятная ситуация на валютном рынке позволила нарастить резервы на 22% в год. Чистая покупка валюты Национальным банком составила 7,9 миллиарда долларов США, что, по данным НБУ, является самым большим значением за последние 14 лет.

«Приток валюты в Украину обеспечивали инвестиции иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги, поступления от украинского экспорта, в частности, благодаря рекордной урожайности в агросекторе, рост экспорта IТ-услуг, стабильно высокие объемы переводов трудовых мигрантов. Также благоприятную ситуацию на валютном рынке поддерживали низкие цены на импортные энергоносители и умеренный объем репатриации дивидендов», - говорится в релизе.

В отчете отмечается рост доверия украинцев к банкам: гривневые и валютные вклады существенно выросли. Так, гривневые средства граждан в банках за прошлый год увеличились на 17,5%, валютные вклады - на 15,4%. Гривневые средства бизнеса в банках за год выросли на 19,5%, а валютные средства - на 48,4%. Что касается кредитов, то гривневое кредитование граждан на потребительские нужды по итогам года выросло почти на треть - на 31%. Также росло кредитование на покупку недвижимости - на 13,4%. Причины роста - рост доходов граждан, с одной стороны, и высокая доходность таких услуг для банков - с другой. В то же время чистые гривневые кредиты бизнеса за прошлый год сократились на 6,2%.

«Смягчение монетарной политики в течение 2019 года способствовало удешевлению кредитов. Ставки по гривневым кредитам бизнеса начали снижаться в конце года. В течение четвертого квартала - на 2,4 процентных пункта до 15,7% годовых. Впрочем, стоимость кредитов для физических лиц оставалась высокой», - подчеркнули в НБУ.

Напомним, правительство повысило прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%, а не до 8,7%.

По прогнозу НБУ, инфляция в Украине умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 года составит 6%.