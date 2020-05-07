Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Один случай – летальный, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Среди них – 5 медиков. Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, и два мальчика - 12 и 13 лет. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

«За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11людей. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек. Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное. Оно-то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза не отступила. И расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет, и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений», - подчеркнул Кличко.

По состоянию на 7 мая в Украине подтвержден 13691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки.

За сутки 6 мая в Киеве выявили 48 заболевших.