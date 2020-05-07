также в разделеСтолица
В Киеве ночью может выпасть месячная норма осадков 35
Кличко: Общественный транспорт пока продолжит работать в ограниченном режиме 19
За сутки в Киево-Печерской лавре COVID-19 заболели еще 17 человек 36
В столице число больных COVID-19 возросло до 1651 человека 15
Протестующие против карантина перекрыли движение в центре Киева 125
И.о. прокурора Киева стал Говда, которого обвиняют в преследовании майдановцев 16
Массовых мероприятий в столице 8 и 9 мая не будет 34
В Киеве проверили 37 рынков, открывают пока 3 28
В Киеве за сутки – 48 заболевших COVID-19 33
Министр экономики будет менять «странную» систему ProZorro 34
В Киеве с сегодняшнего дня могут разрешить продажу «быстрой» еды 14
Киев возместит расходы на кремацию умерших от COVID-19 54
Кличко показал, как Киев дезинфицируют с воздуха 80
Киев ослабляет карантин: разрешат кофейням продавать кофе на вынос 92
«Эффект Велюра»: Аваков заявил о закрытии ряда ресторанов 47
В Киеве уже зафиксировали 1535 случаев COVID- 9 21
В Киеве закрыли проезд по Борщаговскому путепроводу 29
В Киеве – уже 1453 подтвержденных случая COVID-19 39

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Один случай – летальный, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Среди них – 5 медиков. Один случай,  к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, и два мальчика - 12 и 13 лет. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

«За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11людей. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек. Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное. Оно-то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза не отступила. И расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет, и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений», - подчеркнул Кличко.

По состоянию на 7 мая в Украине подтвержден 13691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки.

За сутки 6 мая в Киеве выявили 48 заболевших.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15