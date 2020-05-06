Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 68 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Новости сегодня - не очень оптимистичные. Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 68 человек. Трое из них - медики. На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет и девочка четырех лет. И 45 мужчин возрасте от 19 до 76 лет и мальчик, которому 5 лет.

В больницы столицы госпитализированы 24 пациента. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

«За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 8 человек. Всего коронавирус преодолели 99 киевлян. Замечу, что больше всего случаев заболевания, из выявленных за прошедшие сутки, в Печерском районе – 23 и в Дарницком - 17», - добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине зафиксировано 13184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 –летальных, 2097 пациентов выздоровели.