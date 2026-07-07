Фінансова декларація Трампа приголомшила сумами та викликала новий скандал

Президент США Дональд Трамп оприлюднив щорічну фінансову декларацію, яка містить 927 сторінок. Згідно з документом, його задекларовані доходи становили близько 2,2 млрд доларів, а найбільшу частину прибутку забезпечили криптовалютні проєкти.

Понад мільярд доларів Трамп отримав завдяки цифровим активам. Зокрема, мемкойн Trump приніс близько 635 млн доларів, ще майже 500 млн доларів надійшло через компанію World Liberty Financial LLC, пов'язану з криптовалютними проєктами родини президента, повідомляє Bild. Крім криптовалют, значний дохід принесли продажі брендованої продукції. Зокрема, реалізація золотих годинників із гравіюванням «Trump» забезпечила близько 4,7 млн доларів.

У декларації також зазначено, що спеціальне видання Greenwood Bible принесло понад 208 тис. доларів. Додаткові надходження забезпечили продажі парфумів і брендованих кросівок, хоча їхній внесок був значно меншим.

Окрім цього, президент США задекларував доходи від інвестицій у цінні папери низки великих американських компаній, серед яких Berkshire Hathaway, Bank of America, JPMorgan Chase, Nvidia, Tesla, Walmart, Apple, Microsoft та Amazon.

Публікація фінансової декларації викликала нові дискусії у США щодо можливого конфлікту інтересів. Критики вважають, що бізнес-активи президента можуть перетинатися з його державною діяльністю. У Білому домі натомість наголошують, що управління активами здійснюють сини Дональда Трампа, тому підстав говорити про конфлікт інтересів немає.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заробив 1,4 мільярда на криптовалюті.