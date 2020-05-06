Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Богуславец из-за производства избыточной электроэнергии поручила Энергоатому уменьшить закупки ядерного топлива для атомных электростанций и рассмотреть возможность майнинга криптовалюты, чтобы найти дополнительные рынки сбыта.

Об этом сообщает народный депутат из фракции «Слуга народа» Гео Лерос со ссылкой на соответствующее поручение Минэнерго к руководству Энергоатома, которое он опубликовал, передает hromadske.

«Разработать... нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалюты с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, производимой атомными электростанциями», — говорится в письме.

Также в документе поручают Энергоатому «актуализировать планы закупок ядерного топлива... с учетом уменьшения объемов производства энергоблоками АЭС».

Напомним, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.