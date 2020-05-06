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В Молдове правительство разрешило проводить богослужения в храмах с участием прихожан на открытом воздухе, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Фото: Блокнот Молдова

Как сообщает «Блокнот Молдова», об этом в ходе брифинга для прессы по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

«Было принято решение разрешить проводить церковные службы на открытом воздухе -во дворах храмов. При проведении служб должны соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы и социальная дистанция минимум в 2 метра. Все прихожане должны в обязательном порядке быть в масках», - объясил Ион Кику.

На данный момент в связи с коронавирусным карантином в стране сохраняется запрет на проведение религиозных мероприятий, которые представляют повышенный риск заражения. Богослужения с участием прихожан запрещены с середины марта.
ForUm

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