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Гуманитарный груз, закупленный группой Нафтогаз и доставленный сегодня из Китая в Украину самолетом «Мрия», распределят по больницам, которые наиболее в нем нуждаются.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время встречи самолета в аэропорту «Антонов» в Гостомеле Киевской области, сообщает Укринформ.

«Это оборудование и средства индивидуальной защиты Министерством здравоохранения будут распределены в соответствии с пропорцией количества больных (коронавирусной болезнью. - Ред.) В те больницы, где это оборудование будет наиболее необходимым», - сказала Шаталова.

Она поблагодарила Нафтогаз и всех неравнодушных, кто помогает медикам и Украине преодолевать пандемию коронавируса.

Напомним, 6 мая в аэропорт «Антонов» в Гостомеле Киевской области крупнейший в мире самолет »Мрия» доставил гуманитарный груз из КНР, закупленный Нафтогазом.
ForUm

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