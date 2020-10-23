Турция рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета Ан-225 «Мрия».



Как заявил на пресс-конференции вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, вопрос обсуждался во время визита украинской делегации в Турцию, причем интерес к достройке проявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает УНИАН.

«Совсем экзотическая была для меня ситуация, когда во время визита мы затронули с президентом Турции вопрос достройки второй «Мрии», турецкая сторона продолжит это обсуждать. У них есть заинтересованность именно в стратегических транспортных самолетах, но «Русланы» мы предложить не можем, поскольку те, что есть, они нам самим нужны, а новых мы построить не можем. А «Мрию» одну теоретически можем достроить и верю, что практически тоже можем, если будет заинтересованность инвесторов», - сказал он.