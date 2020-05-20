Маски и респираторы, которые с помпой доставил в Польшу из Китая украинский самолет «Мрия», были ненадлежащего качества и необоснованно дорогие. Об этом пишет ВВС Украина со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

14 апреля Ан-225 «Мрия» привез из Китая в Польшу крупную партию средств личной защиты, включая респираторы стандарта FFP2 и FFP3, которые должны защищать медицинский персонал от коронавируса.

Поскольку в Польше в то время продолжалась президентская кампания, встречать самый большой в мире самолет и его китайский груз поехал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Во время пресс конференции на фоне самолета с желто-голубыми символами на борту он поблагодарил президента Анджея Дуду за личный вклад в борьбу с вирусом. Именно разговор Дуди с лидером Китая Си Дзиньпином открыл возможность для польских фирм закупить дефицитный товар в Китае, заявил Моравецкий.

Однако уже через месяц в Польше разразился скандал из ненадлежащего качества китайских респираторов, который польская пресса окрестила «Операция Антонов».

Выяснилось, что респираторы FFP2 и FFP3 не были сертифицированы для использования в Евросоюзе.

Выяснилось также, что сертификат качества, который предоставила для груза неназванная итальянская компания, не касался медицинского оборудования.

Сомнения в пригодности «товара» возникли даже у польской фирмы-поставщика. Через неделю после прибытия респираторов фирма Quantron SA обратилась в Центральный институт охраны труда в Варшаве для тестирования респираторов. Заместитель руководителя фирмы объяснил Gazeta Wyborcza, что фирма хотела продавать средства личной защиты на европейском рынке и уже вступила в соответствующие переговоры «с другими контрагентами».

Результаты тестирования китайских респираторов очень долго не обнародовали, однако СМИ поняли, что с ними не все в порядке. Особенно после того, как министр здравоохранения Польши достаточно расплывчато заявил, что «респираторы, прибывшие из Китая, то есть большая партия, которую закупила одна крупная компания, не соответствуют стандартам».

«Компания получила результаты испытаний, которые свидетельствуют о ненадлежащем качестве партии респираторов. Мы сразу проинформировали сторону, получившую эту партию. Также мы обратились к поставщику и ожидаем от него объяснений», - сообщила директор отдела коммуникации государственного концерна KGHM, который организовывал закупку.

Оказалось, что 1,3 млн медицинских масок, прибывших на борту «Мрии», купили в Китае по 2 доллара за штуку, тогда как нынешняя их цена вместе со скидками едва достигает 0,5 доллара.

Весь груз, включая несертифицированный, был заказан и профинансирован польским правительством.