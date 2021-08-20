24 августа крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», спроектированный и построенный на ГП «Антонов», примет участие в военном параде в 30-ю годовщины независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

«Мрия» пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ-29, Ил -76 и целого семейства «Ан» - Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

«Мрия» может перевозить сверхтяжелый и сверхгабаритный груз как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске.

Как известно, «Мрия» создавалась для перевозки корабля многоразового использования «Буран» и частей ракеты-носителя «Энергия». Также предполагалось, что Ан-225 будут использовать и как летательный космодром многократной авиационно-космической транспортной системы (МАКС), в которой самолет является первой ступенью, а второй ступенью - небольшой космический «челнок» с топливным баком.

22 марта 1989 «Мрия» с грузом 156,3 тонн поднялась в воздух и за 3:45 полета установила 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемности. А уже 11 сентября 2001 «Мрия» установила 124 мировых и 214 национальных рекордов.

18 августа самолет Ан-225 принял участие в первой репетиции военного парада.