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В аэропорт «Антонов» в Гостомеле Киевской области крупнейший в мире самолет «Мрия» доставил гуманитарный груз из КНР, закупленный Нафтогазом.

В Нафтогазе сообщили, что грузовой самолет доставил 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств.

Самолет встречают председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская, заместители министра здравоохранения Светлана Шаталова и Виктор Ляшко, заместитель директора авиакомпании «Авиалинии «Антонова» Виталий Шость.

Группа Нафтогаз при поддержке Офиса Президента и Министерства здравоохранения закупила средства защиты и медицинское оборудование для передачи медучреждениям Украины. ГП «Антонов» организует логистику проекта: 4-6 мая самолеты Ан-22 «Антей» и Ан-225 «Мрия» доставляют груз в Украину.

 
ForUm

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