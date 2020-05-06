Все пациенты перед плановыми операциями будут проходить ПЦР-тестирование на наличие в организме коронавируса.

Об этом на брифинге в среду заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Проведение плановых операций возможно только с четким соблюдением карантинных и санитарных правил, чтобы не было заноса и распространения внутрибольничной инфекции. Поэтому все без исключения пациенты, которые будут проходить госпитализацию в связи с плановой операцией, сначала будут тестироваться ПЦР-тестами, будут иметь самоизоляцию в течение 2-3 дней после тестирования, а потом будут госпитализированы в больницы для проведения операций», - сказал Степанов.

По его словам, вся эта процедура будет проводиться бесплатно.

Министр подчеркнул, что решение разрешить проведение плановых операций во время карантина было обусловлено «такой необходимостью», и это прежде всего касается онкологии и кардиохирургии.

Напомним, Кабинет Министров разрешил проведение плановых операций, которые были запрещены во время карантина.

По состоянию на 9:00 6 мая в Украине зафиксировано 13184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 –летальных, 2097 пациентов выздоровели.