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Кабинет министров во время внеочередного заседания принял постановление, которое разрешит проведение в Украине некоторых плановых операций и госпитализаций.

Об этом 4 мая во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает hromadske.

По его словам, операции будут проводить только тем, кто очень в этом нуждается, чтобы снизить риск их жизни и здоровью.

«Хочу заметить, чтобы не было никаких заражений, в том числе со стороны наших медицинских работников, эти госпитализации для проведения операций будут осуществляться исключительно после тестирования на коронавирус методом ПЦР», — пояснил он.

По его словам, постановление вступит в силу сразу после опубликования, поэтому, скорее всего, плановые операции позволят проводить уже завтра, 5 мая.

Напомним, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.
ForUm

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