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Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию 157 народных депутатов состоится в четверг, 7 мая, сообщил нардеп фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«В четверг 7 мая состоится внеочередное заседание Рады по требованию 157 депутатов. Инициатором является фракция «Европейская солидарность», - написал он в Telegram.

По словам депутата, на повестке дня – законопроекты №3376 и №3380 о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения или смерти от COVID-19.

«Впервые сессия состоится по требованию оппозиции (из 157 подписей только 4 - Слуги)», - подчеркнул Гончаренко.

4 мая народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура сообщил, что ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 12 мая.
ForUm

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