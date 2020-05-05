Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, что составляет 26% денежного оборота на рынке. Об этом сообщил член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко во время онлайн-трансляции круглого стола, передает УНИАН.

«На сегодняшний день в общем балансе электроэнергия из ВИЭ составляет около 8%, а оборот денег составляет порядка 26%. При общем тарифе 1,30 грн за кВт-ч дефицит по деньгам для «зеленой энергетики» будет 31 млрд 400 млн грн», - сказал он.

По его словам, за 2019 год «зеленая» генерация в Украине выросла на 11,6%. На конец апреля общая мощность ВИЭ составила 7,2 ГВт. В июне планируется ввести еще 1 ГВт мощностей.

По информации Коваленко, учитывая падение потребления электричества в стране, а также ожидаемое введение в эксплуатацию еще 12 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, в некоторые часы суток «зеленая» энергия будет полностью закрывать все потребление по стране. «В целом, если ничего не делать, у нас «выльется» более 18 тыс. МВт… Уже на сегодняшний день у нас потенциально могут возникнуть дни, когда некоторые часы будут закрываться только «зеленой» энергетикой», - пояснил он.



Напомним, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что в Украине планируют снизить «зеленый тариф» и остановить строительство новых солнечных и ветровых электростанций.