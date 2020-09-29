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Доля производства возобновляемой энергетики в Украине за январь-август 2020 года выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,3% в общем энергобалансе страны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, сообщает УНИАН.

В целом, электростанции Украины в январе-августе текущего года снизили производство электроэнергии на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 96,38 миллиарда кВт-ч.

Гидравлическими электростанциями за 8 месяцев 2020 года было произведено 5,02 миллиарда кВт-ч, что на 12,0% меньше, чем за 8 месяцев 2019 года. Выработка ГЭС и ГАЭС составляет 5,2% от всего энергетического баланса.

Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 8 месяцев 2020 составил 7,77 миллиарда кВт-ч, что на 120,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Таким образом, доля возобновляемой энергии в общем производстве составила 8,1%, а с учетом гидроэнергетики - 13,3%.

При этом, ТЭС произведено 23,07 миллиарда кВт-ч, что на 25,7% меньше, чем за 8 месяцев 2019 года. ТЭЦ и когенерационными установками произведено 8,1 миллиарда кВт-ч, что на 14,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. ТЭС и ТЭЦ произвели 32,4% всей электроэнергии в стране.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, атомные электростанции уменьшили производство электроэнергии на 6,2% и выработали 51,13 миллиарда кВт-ч. АЭС выработали 53,1% электричества.
ForUm

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