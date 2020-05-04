В Украине планируют снизить «зеленый тариф» и остановить строительство новых солнечных и ветровых электростанций. Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец, сообщает пресс-служба министерства.

«Что касается «зеленого тарифа». Хочу напомнить, что «зеленый тариф» был зафиксирован законодательством для того, чтобы дать возможность инвестировать в «чистую» энергию. Это - мировой тренд. Но действительно, сегодня тариф очень велик, и наша национальная экономика не может платить такую ​​большую цену, а энергетическая система - технически не способна ее интегрировать с обеспечением безопасности поставок», – отметила она.

Поэтому, по словам Буславец, этот вопрос нужно было решать еще в прошлом году. «К сожалению, в последнее время очень долго общались с инвесторами, шли дискуссии, и инвесторы не понимали, каким образом будут работать дальше и развивать эту отрасль. Эта дискуссия уже длится более шести месяцев. В ближайшее время под председательством премьер-министра мы обязательно соберем инвесторов и будем готовы прийти к конечному результату этих переговоров, заключить меморандум, который затем ляжет в основу закона, который мы будем предлагать нашим народным депутатам принять», – подчеркнула она.

«Что там будет? Конечно, это уменьшение «зеленого тарифа», обязательная финансовая ответственность за небалансы. Нам сегодня нужно остановить новое строительство «солнца» и «ветра» по «зеленому тарифу» и перейти на аукционную модель поддержки, которая была принята в прошлом году законодательством и которая себя очень хорошо показала в других странах. Это позволит снизить стоимость «чистой» энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, и безопасно интегрировать ее в энергосистему», – подчеркнула Буславец.