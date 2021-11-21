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Публикации в западных изданиях, посвященные манипуляциям украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями, повысили риск инвестиций в Украину и соответственно привели к подорожанию внешних заимствований.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, предприниматель Игорь Тынный в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Общий размер наших задолженностей, гарантированных бюджетом и прямых, - это где-то около 90 миллиардов долларов. 1% в год составляет 900 миллионов. То есть, 1% рисков от того, что кто-то сделал плохое заявление, а сегодня вышли нехорошие новости в Forbes и во всех известных изданиях по этому поводу. Цена вопроса - миллиард долларов в год", - заявил Тынный

Он добавил, что непродуманные действия правительства, вроде блокирования выплат по "зеленому" кредиту, еще больше усиливают недоверие инвесторов к Украине.

"Цена заимствования ресурсов за рубежом - это всегда проекция от рисков, есть большой риск Украины или низкий. Все облигации сейчас "Укрэнерго" разместило под 6,8% годовых, что для страны очень много. Я как предприниматель кредитуюсь 28 лет, все долги возвращал. Получается, что я как предприниматель беру в долг дешевле, чем наша страна, как суверен", - отметил Тынный.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ".

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.
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