Газета Верховной Рады Украины «Голос Украины» опубликовала закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» (Закон Украины № 810-ІХ).
Указанный закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.
Закон также позволит:
- обеспечить баланс на энергетическом рынке;
- не допустить накопления задолженности перед производителями «зеленой» энергии;
- не допустить роста тарифов на электроэнергию для населения;
- защитить интересы инвесторов;
- избежать судебных процессов;
Ранее сегодня, 31 июля, закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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