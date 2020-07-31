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Газета Верховной Рады Украины «Голос Украины» опубликовала закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» (Закон Украины № 810-ІХ).

Указанный закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.

Закон также позволит:

  •     обеспечить баланс на энергетическом рынке;
  •     не допустить накопления задолженности перед производителями «зеленой» энергии;
  •     не допустить роста тарифов на электроэнергию для населения;
  •     защитить интересы инвесторов;
  •     избежать судебных процессов;

Ранее сегодня, 31 июля, закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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