4 мая 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в совершении новых преступлений экс-командующему Нацгвардией Украины, бывшему народному депутату и ряду должностных лиц компании-застройщицы, которые являются подозреваемыми в завладении имуществом ГУ Национальной гвардии Украины на 81,64 млн грн.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, также установлены еще два участника этой коррупционной схемы, которым 30 апреля 2020 тоже сообщено о подозрении. Речь идет о бывшем заместителе начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления и экс-заместетиле начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

Таким образом круг подозреваемых в завладении 81,64 млн грн возрос до восьми.

В ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды незаконной деятельности этих лиц.

В частности, получено доказательства получения бывшим командующим Нацгвардии неправомерной выгоды за совершение действий в интересах компании-застройщицы. Речь идет о 125 тыс. долл. наличности, которые он в дальнейшем распределил между собой (100 тыс. долл. США) и заместителем начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ (25 тыс. долл.).

Кроме того, следствие установило, что чиновник Нацгвардии получил в завуалированной форме неправомерную выгоду от бывшего народного депутата и ряда топ-чиновников компании-застройщицы и в виде квартиры общей площадью 76,00 кв.м и рыночной стоимостью 1,82 млн грн. Эта неправомерная выгода предоставлена ​​под видом заключения соглашения якобы возмездного приобретения близкой родственницей экс-командующего имущественных прав на указанную недвижимость по специальной цене в сумме лишь 592,8 тыс. грн. (7800 грн/кв.м.). Чтобы скрыть факт получения неправомерной выгоды и легализовать происхождение недвижимости, бенефициары и топменеджмент компании-застройщицы прибегли к ряду незаконных действий путем подготовки, заключения и подписания фиктивных сделок и писем.

Также установлены факты использования бывшим конечным бенефициарным владельцем (экс-нардепом) и другими должностными лицами компании-застройщицы заведомо поддельных официальных документов (отчетов об оценке по заказу ООО «Укрбуд Девелопмент»), которые они использовали в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева, а также с целью дальнейшего укрытия совершенного особо тяжкого преступления.

На основании полученных доказательств бывшему народному депутату и должностным лицам компании-застройщице уточнено подозрения. Поэтому круг подозреваемых и инкриминируемые им преступления выглядят следующим образом:

• народный депутат Украины Максим Микитась, бенефициарный владелец (контроллер) ООО «Укрбуд Девелопмент» - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

• исполнительный директор ООО «Укрбуд Девелопмент» -. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

• генеральный директор ООО «Укрбуд Девелопмент» - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины;

• заместитель генерального директора ООО «Укрбуд Девелопмент» по правовым вопросам - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

• командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

• начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины;

• заместитель начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 УК Украины;

• оценщик - ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик сводила на окраине Киева (возле станции метро «Красный хутор»). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия в начале договоренностей.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 по материалам журналистских расследований программы BIHUS.INFO.

Напоминаем, 29 апреля 2020 Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда стянула 536,8 тыс. грн - часть залога в 1,538 млн грн - исполнительного директора компании-застройщика, задействованной в коррупционной схеме по завладению имуществом Нацгвардии. Суд также увеличил подозреваемому размер залога с 1538000 грн до 3 млн грн.

В тот же день решением Апелляционной палаты ВАКС взыскано 30 млн грн с экс-нардепа, подозреваемого в организации схемы по завладению имуществом Нацгвардии. Ему также определен новый размер залога - 100 млн грн.