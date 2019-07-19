Вчера, 18 июля, исполнительному директору компании-застройщика сообщено о подозрении в организации схемы по завладению имуществом Национальной гвардии на 81,64 мон грн, сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

На момент совершения преступления подозреваемый занимал должность заместителя председателя правления по строительству государственной компании, а фактически, как выяснило следствие, руководил хозяйственной деятельностью ряда частных компаний, которые реализовывали проекты по строительству в Киеве, один из которых стал поводом для расследования детективов Национального бюро.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик, заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро «Красный хутор»). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Напомним, 14 мая НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.

По информации следствия, у дочери Аллерова двойное гражданство — украинское и российское, и большую часть времени она проживает в Москве.

Соломенский районный суд Киева взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен, Майбороде назначили залог в 2 миллиона. 20 мая Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога.