Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вчерашние сообщения о письме народного депутата Гереги с предложением городской власти приобрести маски в компании «Эпицентр».

«Я поднял информацию: такое письмо нардепа зарегистрировано в канцелярии КГГА 28 апреля. И мы должны его рассмотреть в установленном законом порядке и в соответствии с действующим законодательством. До этого подобных писем от депутата Гереги в КГГА не поступало», - сказал Кличко на ежедневной пресс-конференции.

Он отметил, что в начале ограничительных мер, когда был острый дефицит средств защиты, «Эпицентр» благотворно предоставил городу 100 тысяч масок.

«И мы об этом говорили на брифингах. Также 1 апреля КП «Фармация» закупало 50 тыс. масок у «Эпицентра». До того, как поступили маски, заказанные городом. Маски у «Эпицентра» были приобретены КП «Фармация» не за бюджетные деньги, а за счет предприятия для распространения в сети коммунальных аптек», - сообщил киевский городской голова.

В целом город закупал маски как у украинских производителей, так и у поставщиков из-за рубежа – нескольких украинских фирм.

«Но, подчеркну, все средства защиты приобретали не за бюджетные деньги, а за средства благотворителей и предприятия «Фармация», - отметил Кличко.

Ранее СМИ сообщили, что народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании «Эпицентр К».

Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают зарплату от государства.