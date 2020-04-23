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Крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия» 23 апреля привез в Киев из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом. Трансляцию вел Офис президента.

Самолет встречал Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.  

«Сегодня мы встречаем «Мрию» и большой груз из Китайской народной республики. Наша «Мрия» привезла в Украину 1,2 млн масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тыс. защитных очков для медиков и более 100 тыс. защитных костюмов 5-го уровня защиты», - отметил Зеленский.

По данным Офиса президента, самолет привез 103 тонны медицинского груза.  
ForUm

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