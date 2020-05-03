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В мире число зараженных коронавирусом по состоянию на утро 3 мая составляет 3 484 176 человек. Об этом сообщает сайт Worldometers.

Так, умерли от COVID-19 уже почти 245 тыс. человек во всем мире. Больше всего смертей, более 67 тыс., зафиксировано в США.

Кроме того, около трети зараженных в мире припадает на США. Там зафиксировали 1,16 млн случаев инфицирования. Также среди лидеров остаются Италия, Испания, Франция, Великобритания, Германия.

Россия и Турции присоиденилась к ним, поскольку число зараженных в этих странах превысило 120 тыс. человек.

Напомним, главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что благодаря введению карантина стране удалось избежать итальянского сценария эпидемии коронавируса типа COVID-19.
ForUm

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