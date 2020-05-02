Главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что благодаря введению карантина стране удалось избежать итальянского сценария эпидемии коронавируса типа COVID-19.

«Мы стремились не допустить повторения ситуации в Италии, которой пришлось вводить сортировку людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать. И нам это удалось. Два месяца карантина дали результат», — заявил Ляшко.

Он отметил, что сейчас каждый, кто обратится за помощью к врачам с симптомами коронавируса, получит необходимую помощь.

«Если бы у нас не было карантина, то экстренная медицинская помощь делала бы выбор — приехать к 40-летнему или до 70-летнему», — сообщил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине зафиксирован 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели.