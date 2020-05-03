На границе между КНДР и Южной Кореей утром в воскресенье произошла перестрелка вблизи поста охраны, на следующий день после появления севернокорейского лидера Ким Чен Ына, которого не видели на публике три недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В 7:41 утра по местному времени из Северной Кореи было произведено несколько выстрелов в направлении сторожевого поста в Южной Корее, который граничит с Севером.

Южная Корея ответила двумя выстрелами в направлении Северной Кореи. По предварительным данным никто не пострадал.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына, заявив, что рад видеть, что он вернулся в добром здравии.

Напомним, вчера ночью стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике. Это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.