также в разделеМир
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 35
В России антирекорды по заболеваемости COVID-19 29
Президент Казахстана снял дочь Назарбаева с поста спикера сената 151
Испанцы вышли на улицы после семи недель карантина 32
ЕС не будет снимать санкции с России из-за пандемии коронавируса 26
Американские военные разработали тест на выявление COVID-19 18
ВОЗ: Беларусь опережает соседние страны по темпам распространения COVID-19 49
Появились свежие фото публичного выхода Ким Чен Ына 61
Число жертв от COVID-19 в США превысило 65 тысяч человек 32
Представитель ЕС: Дезинформация в условиях эпидемии может убивать 25
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в качестве мести за коронавирус 89
В ООН не знают, что с Ким Чен Ыном 53
В мире коронавирусом заразились 3,3 миллиона человек 14
Названа температура воздуха, при которой разрушается коронавирус 203
Российский премьер заразился коронавирусом 81
Китай решительно выступает против расследования по COVID-19 56
В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками трупов 75
В 33 странах мира до сих пор не выявили заражений коронавирусом 96

Опубликовано видео первого публичного выхода лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после слухов о его смерти. Об этом сообщает SkyNews.

Как сообщается, северокорейский диктатор принял участие в строительстве завода по производству удобрений в регионе к северу от столицы КНДР Пхеньяна.

Напомним, ранее появились фото первого за 20 дней публичного выхода Ким Чен Ына. Кима сопровождали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе его младшая сестра Ким Е Чжон.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги