Опубликовано видео первого публичного выхода лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после слухов о его смерти. Об этом сообщает SkyNews.

Как сообщается, северокорейский диктатор принял участие в строительстве завода по производству удобрений в регионе к северу от столицы КНДР Пхеньяна.

Kim Jong Un has been seen in public for the first time since 11 April, according to North Korean state media.



It comes after speculation that he was 'gravely ill' after surgery last month.



