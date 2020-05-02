Опубликовано видео первого публичного выхода лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после слухов о его смерти. Об этом сообщает SkyNews.
Как сообщается, северокорейский диктатор принял участие в строительстве завода по производству удобрений в регионе к северу от столицы КНДР Пхеньяна.
Kim Jong Un has been seen in public for the first time since 11 April, according to North Korean state media.— SkyNews (@SkyNews) May 2, 2020
It comes after speculation that he was 'gravely ill' after surgery last month.
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Напомним, ранее появились фото первого за 20 дней публичного выхода Ким Чен Ына. Кима сопровождали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе его младшая сестра Ким Е Чжон.
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