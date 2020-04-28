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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили в правительство. Об этом глава ВР рассказал в интервью РБК-Украина.

Спикер отметил, что в команде «Слуги народа» достаточно людей, которые могут быть полезны Кабинету министров.

«Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство», - заявил Разумков.

Глава Верховной рады также подчеркнул, что в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов. Расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию парламента.

«Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений», - рассказал Разумков.

Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ. 24 апреля, перед внеочередным заседанием парламента, на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» Саакашвили пытался убедить их поддержать его кандидатуру на должность.
ForUm

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